Лавров: Россия поддерживает взаимное признание странами вакцин от COVID

Лавров: Россия поддерживает взаимное признание странами вакцин от COVID
Сергей Лавров назвал коронавирус врагом всего мира. Фото: flickr.com

Россия поддерживает взаимное признание вакцин от COVID-19, одобренных национальными надзорными органами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что коронавирусная инфекция является общим врагом всего мира. В этой связи он призвал страны к взаимному признанию препаратов от этой болезни.

«В интересах скорейшего снятия ограничений на международные поездки граждан», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у Сергея Лаврова держится иммунитет к COVID после болезни, перенесенной в январе 2021 года.

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