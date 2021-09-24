Лавров признался, что у него еще есть иммунитет к COVID

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что у него есть иммунитет к коронавирусу. Об этом он заявил в ходе встречи с коллегой из Таиланда Доном Прамудвинаем.

Глава тайского МИД заявил, что сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса, после чего спросил о вакцинации Лаврова.

Как сообщили «РИА Новости», российский дипломат ответил, что у него еще есть иммунитет к COVID после перенесенной болезни.

Коронавирусную инфекцию Лавров перенес в январе 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в настоящее время на самоизоляции находится президент России Владимир Путин. Причиной перехода на удаленный режим работы стали участившихся случаев заражения коронавирусом в окружении. По словам его пресс-секретаря, на карантине глава государства почти круглосуточно работает.