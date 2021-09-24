Песков рассказал о занятиях Путина на самоизоляции

Образ жизни президента России Владимира Путина на самоизоляции не изменился. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, на карантине глава государства почти круглосуточно работает, связывается с членами правительства и администрацией.
Как сообщили «РИА Новости», Песков отметил, что нет причин менять обычный образ жизни Путина, несмотря на сложившуюся ситуацию.
Напомним, причиной перехода на удаленный режим работы стали участившихся случаев заражения коронавирусом в окружении.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков ответил на вопрос о планах Путина на день рождения.