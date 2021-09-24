Песков рассказал о занятиях Путина на самоизоляции

Песков рассказал о занятиях Путина на самоизоляции
Иногда Владимир Путин работает практически 24 часа в сутки. Фото: kremlin.ru

Образ жизни президента России Владимира Путина на самоизоляции не изменился. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, на карантине глава государства почти круглосуточно работает, связывается с членами правительства и администрацией.

Как сообщили «РИА Новости», Песков отметил, что нет причин менять обычный образ жизни Путина, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Напомним, причиной перехода на удаленный режим работы стали участившихся случаев заражения коронавирусом в окружении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков ответил на вопрос о планах Путина на день рождения.

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