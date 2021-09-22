Песков ответил на вопрос о планах Путина на день рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на его день рождения.

По словам представителя Кремля, сложно сейчас дать ответ, будет ли глава государства отмечать свой день рождения 7 октября.

Как сообщил ТАСС, Песков подчеркнул, что точной информации на этот счет у него пока нет. И добавил, что до указанной даты еще достаточно много времени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что причиной перехода на удаленный режим работы стали участившихся случаев заражения коронавирусом в окружении.