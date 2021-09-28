В Ленобласти коронавирусом заразились еще 233 человека

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировали 233 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За все время пандемии в 47-м регионе болезнь подтвердилась у 68 712 человек. Из них 51 855 человек уже полностью выздоровели.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 1 530 случаев. Лидирует Москова — 2 541 случай. На третьем месте Московская область — 1 450. Ленобласть заняла 28-ю строчку рейтинга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти с 1 октября приняли решение развернуть дополнительные койки для пациентов, зараженных коронавирусом. В Сиверской больнице будет развернуто 200 коек для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией.