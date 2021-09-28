В Петербурге отменили мотопарад в честь закрытия сезона. Байкеры vs Беглов: что произошло?

В конце сентября на Дворцовой площади в Петербурге традиционно проходит закрытие мотосезона. В этом году знаковое мероприятие, однако, не одобрили. Возможно, на то есть личные причины — у губернатора Александра Беглова.

В 2021 году власти Северной столицы заявили, что организаторы мотопарада слишком поздно подали документы на проведение события. Спецпредставитель петербургского градоначальника Григорий Путинцев заявил, что нужные бумаги оказались в комитете по физической культуре и спорту за три дня до планируемого мероприятия, тогда как подать их было необходимо за пять дней до события.

Примечательно, что парад гидроциклистов состоялся без проблем, хотя его история насчитывает лишь два года. Велопробег «La Strada» в минувшее воскресенье также был успешно проведен — из-за него даже перекрыли часть улиц в центре и изменили график движения общественного транспорта.

Байкеры остались без долгожданного праздника и узнали об этом лишь за два дня до предполагаемой даты парада. Вдобавок в официальной группе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили, что вовсе не получали заявки на проведение мероприятия — мотовладельцы после этого заявления не стали сдерживать своих эмоций в комментариях и активно искали виноватых.

Напомним, что мотосообщество куда более сплоченное, чем гидроциклисты или велосипедисты, — в среде байкеров даже есть свои знаменитости. Учитывая столь внезапное развитие событий, можно предположить, что между одним из мотоклубов и Александром Бегловым произошел конфликт. Отметим, в число петербургских мотолюбителей входят и топ-менеджеры Газпрома, и дети прокуроров, и другие высокопоставленные лица государственных и частных компаний.