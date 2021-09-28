Съемки фильма ограничат движение в Адмиралтейском районе в октябре

Съемки фильма ограничат движение в Адмиралтейском районе в октябре
В октябре движение машин на дорогах Адмиралтейского района ограничат. Фото: pixabay

Съемки художественного фильма «Откройте, полиция» ограничат движение по некоторым участкам улиц Петербурга.

Так, с 6:00 1 октября до 21:00 2 октября на участках Английского проспекта, улицы Союза Печатников, Дровяного переулка, Витебской и Псковской улиц будет запрещена остановка транспортных средств. На этих же участках, кроме Английского проспекта, с 6:00 до 21:00 2 числа проезд временно закроют.

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, с 8:00 9 октября до 21:00 следующего дня парковку запретят в Тифлисском переулке и на участке Менделеевской улицы. 10 числа с 6:00 до 21:00 закроют движение в Тифлисском переулке и на его пересечении с Биржевым проездом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в августе в Петербурге проходили съемки индийского фильма. Ожидается, что посмотреть фильм можно будет уже в конце 2022 года.

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Съемки фильма ограничат движение в Адмиралтейском районе в октябре
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