Мурашко заявил о высоком риске для жизни в течение полугода после COVID

В течение полугода после перенесенного коронавирус сохраняется высокий риск для жизни и здоровья человека. Такое заявление сделал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, для пациентов, перенесших новую болезнь, возможность пройти углубленную диспансеризацию.

Как сообщили «РИА Новости», Мурашко подчеркнул, что в ходе обследования медикисмогут выявить все возможные риски и профилактировать различные заболевания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирусом заразились 21 559 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали 7 464 708 случаев коронавируса.