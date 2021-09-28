Мурашко заявил о высоком риске для жизни в течение полугода после COVID

Мурашко заявил о высоком риске для жизни в течение полугода после COVID
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: Минздрав РФ

В течение полугода после перенесенного коронавирус сохраняется высокий риск для жизни и здоровья человека. Такое заявление сделал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, для пациентов, перенесших новую болезнь, возможность пройти углубленную диспансеризацию.

Как сообщили «РИА Новости», Мурашко подчеркнул, что в ходе обследования медикисмогут выявить все возможные риски и профилактировать различные заболевания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирусом заразились 21 559 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали 7 464 708 случаев коронавируса.

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