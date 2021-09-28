В Госдуме предложили запретить судимым работать с таксистами

В Госдуме предложили запретить судимым работать с таксистами
В Госдуме обсудят таксистов. Фото: pixabay.com

Ранее судимым, считают авторы законопроекты, нельзя также управлять общественным транспортом.

В Госдуме планируют рассмотреть законопроект, согласно которому ранее судимые граждане не смогут работать таксистами и управлять общественным транспортом. Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Речь идет о судимых по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях. Что касается таксистов, то на работу могут не взять, если была судимость по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, грабеже и разбое, преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Напоминаем, что разговоры о необходимости более тщательного отбора таксистов ведутся в Петербурге довольно давно. Некоторые водители позволяют себе мастурбировать при пассажирах, драться, совершать насильственные действия сексуального характера, о чем мы рассказывали ранее.

Так, в gazeta.spb.ru писала о том, как таксисты «Ситимобил» вновь «отличились», напав на троих мужчин.

Госдума законопроект судимость такси


 

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