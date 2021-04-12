Петербуржцы бойкотируют «Ситимобил»: таксисты агрегатора вновь «отличились», напав на троих мужчин

Драка с таксистами в Буграх. Фото: кадр из видео "ДТП и ЧП Всеволожск и ЛО"

Драка с таксистами в Буграх. Фото: кадр из видео "ДТП и ЧП Всеволожск и ЛО"

В воскресенье, 11 апреля, в поселке Бугры Всеволожского района Ленобласти водители сервиса «Ситимобил» напали на троих мужчин, которые подрезали их на дороге.

Видеозапись драки опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Всеволожск ЛО». По информации телеграм-канала Mash на Мойке, водители «Ситимобила», разозлившись, с битами и ножами набросились на мужчину-инвалида, его сына и друга. В итоге петербуржцы, случайно попавшие «под горячую руку», получили множественные травмы: ножевые ранения, ушибы и сотрясения.

Комментаторы ополчились против агрегатора, хотя официальные представители сервиса такси подчеркнули, что запретили работать таксистам-нарушителям. В «Ситимобиле» также отметили, что наймом работников занимаются таксопарки, а не агрегаторы, поэтому ответственность за недостаточно тщательную проверку кадров лежит на них.

Напомним, что сервис «Ситимобил» не раз становился участником громких скандалов. Наиболее резонансный случай произошел в январе 2021 года, когда таксист по пути в Пулково прямо при пассажирке в салоне смотрел интимное видео и мастурбировал.

После этого инцидента агрегатор проверил работу таксопарка, трудоустроившего водителя-онаниста, и выявил серьезные нарушения, после чего таксопарк был заблокирован. Таксиста также отстранили от работы и пообещали впредь следить за людьми, представляющими бренд «Ситимобила».

Более того, в компании отметили, что в подобных случаях готовы оказать пострадавшим пассажирам любую помощь — в том числе, психологическую или юридическую.

«В планах на этот год у нас есть несколько продуктовых решений в приложении для пользователей, которые попали в экстренную ситуацию», — заверили в «Ситимобил».

Представители агрегатора также принимали участие в разработке этического кодекса для таксистов — соответствующую инициативу в Петербурге выдвинул комитет по транспорту после инцидента с мастурбацией за рулем. Как продвигается создание свода правил на данный момент, правда, неизвестно. Об этом в «Ситимобиле» рассказали 8 февраля, а уже 18 числа появилась информация о новом случае неподобающего поведения водителя такси.

Вечером 17 февраля мужчина довез 41-летнюю пассажирку до дома на Маршала Казакова, но не выпустил её из салона, а напротив, начал раздевать и насильно трогать интимные места. Женщина смогла вырваться, а преступнику, к сожалению, удалось скрыться. На момент публикации новости таксиста, который, как выяснилось, брал заказы через партнерский сервис, а не напрямую от «Ситимобила», не нашли. Пострадавшей, объяснили в компании, оказали психологическую помощь.