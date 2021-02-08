«Ситимобил» рассказал, что делает для разработки этического кодекса для петербургских таксистов

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Компания запустила специальную почту. Фото: Ситимобил

Петербургские власти вместе с агрегаторами такси занялись созданием кодекса с правилами поведения для таксистов. Компания «Ситимобил» поддержала нововведение.

В последнее время пассажиры слишком часто жалуются на неподобающее поведение водителей. Из-за подобных инцидентов в городе началась разработка свода правил по этичному поведению для таксистов. Представители сервиса «Ситимобил» рассказали Gazeta.SPb, что участвуют в обсуждениях по разработке соответствующего кодекса.

«У нас есть собственные стандарты сервиса, но после недавних инцидентов мы работаем над их обновлением — внедряем этические стандарты по работе с пассажирами и пассажирками для подключенных к нам водителей партнеров», — говорится в сообщении.

Кроме того, компания запустила специальную почту. Туда смогут обратиться все, кто столкнулся с некорректным поведением водителей.

«Мы уже запустили почту hotline@city-mobil.ru для доверительного сообщения», — рассказали в пресс-службе.

В Северной столице действительно выросло количество инцидентов с таксистами. Напомним, 6 февраля водитель «Ситимобила» совершил в отношении пассажирки действия сексуального характера. Мужчина гладил горожанку по лицу и телу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга предложили разработать свод правил поведения для таксистов. Эту инициативу комитет по транспорту обсудил с агрегаторами такси

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