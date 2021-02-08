«Гладил по лицу и телу»: в Петербурге обнаружен очередной «озабоченный таксист» — на этот раз в Приморском районе

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Девушка пожаловалась на странного таксиста. Фото: pixabay.com

В отделение полиции по Петроградскому району Петербурга обратилась девушка с просьбой разобраться со слишком темпераментным таксистом. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, потерпевшая сообщила, что 6 февраля водитель такси совершил в отношении нее действия сексуального характера — на парковке напротив дома 61 по Выборгской набережной он гладил ее по лицу и телу. Происшествие случилось в период с четырех до шести утра. Информация передана в УМВД РФ по Приморскому району Петербурга.

Напомним, в январе в Петербурге разразился скандал из-за водителя «Ситимобила». Девушка заказала рано утром такси до аэропорта Пулково. В поездке водитель начал вдруг задавать ей личные вопросы, затем включил порно и начал мастурбировать. Происходящее девушка сняла на видео и рассказала о неприятном случае в своем Instagram-аккаунте.

А в конце прошлого года таксист напал на нетрезвую девушку прямо в центре Петербурга. После, видимо, веселого времяпровождения в кафе на Невском проспекте она вызвала такси. Водитель завез ее в ближайший двор, скрутил и изнасиловал. А потом подвез по ее просьбе до Мариинской больницы.

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