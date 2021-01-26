Онанисты, насильники и грабители: петербуржцам не везет с таксистами в январе

В Петербурге таксисты все чаще становятся героями криминальных сводок. Пассажиры жалуются на онанистов и любителей посмотреть порнографию за работой. Некоторые водители и вовсе решаются на откровенные нападения.

Начало января успело ознаменоваться нападением таксиста на пассажира в Невском районе Петербурга. Инцидент произошел 2 января. Двое молодых людей отдыхали в гостях на Рыбацком проспекте и вызвали такси, чтобы ехать домой. Водитель отвез их к пункту назначения, но на месте запросил совсем не ту сумму, о которой договаривался с пассажирами. Перепалка закончилась тем, что водитель трижды ударил одного из пассажиров ножом, высадил мужчин и уехал.

Спустя неделю петербурженка пожаловалась на таксиста, который смотрел порно и мастурбировал. При этом машину женщина заказала через популярное приложение. Инцидентом заинтересовались, к слову, в Следственном комитете. История закончилась тем, что таксиста отправили на пять суток под арест.

В середине месяца на юге Петербурга задержали водителя такси за стрельбу по другому участнику дорожного конфликта.

Еще одна петербурженка вернулась в январе домой без украшений, вызвав такси. В какой-то момент водитель просто снял с девушки цепочку, вытолкнул ее из машины и уехал.

В конце прошлого года полиция и вовсе начала поиски таксиста-насильника. Злоумышленник напал на 19-летнюю девушку. В машину она села в состоянии алкогольного опьянения, отдохнув в кафе на Невском проспекте. Такси она просто остановила. Водитель заехал во дворы прямо в центре города, пересел на заднее сиденье, скрутил девушку и изнасиловал ее. При этом по ее просьбе он затем довез ее до Мариинской больницы.

Отметим, что агрегаторы такси не могут гарантировать абсолютную безопасность пассажиров. Многие из них даже не спешат помочь пострадавшим, если история не попадает в СМИ и не получает широкой огласки.