В Петербурге придумают этических кодекс для таксистов

В последнее время пассажиры слишком часто жалуются на неподобающее поведение водителей.

Власти Санкт-Петербурга предложили разработать свод правил поведения для таксистов. Эту инициативу комитет по транспорту обсудил с агрегаторами такси в связи с ростом числа жалоб пассажиров на неподобающее поведение водителей. Об этом сообщили в Смольном.

Ожидается, что в ближайшее время будет создан документ, в котором опишут, как должны себя вести таксисты. При создании кодекса власти готовы выслушать мнение не только жителей Санкт-Петербурга, но и перевозчиков.

Напоминаем, что в последнее время не раз затрагивалась тема неэтичного поведения таксистов. Так, в январе пассажирка рассказала, что водитель, везший ее в Пулково, мастурбировал по дороге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ситимобил» заблокировал таксопарк в Петербурге, водитель которого мастурбировал на глазах у пассажирки.