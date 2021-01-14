«Ситимобил» заблокировал таксопарк в Петербурге, водитель которого мастурбировал на глазах у пассажирки

Сервис вызова такси «Ситимобил» провел проверку таксопарка, в котором работал водитель, мастурбировавший во время поездки в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе сервиса, по результатам проверки оказалось, что таксопарк нарушил определенные правила. В ходе изучения информации, в том числе случая со второй потерпевшей от действий того же водителя по дороге в Пулково, стало известно, что таксиста допустили на линию под другим аккаунтом. В итоге таксопарк заблокировали.

Отмечается, что у каждого таксиста сервиса есть уникальный ID, благодаря которому заблокированный водитель не может повторно зарегистрироваться в другом таксопарке. Однако есть способы обхода отслеживания по ID: по договоренности с таксопарком или украв аккаунт другого водителя.

«Оба эти случая являются злостным нарушением, поэтому мы приняли решение заблокировать таксопарк», — заявили в сервисе.

Также «Ситимобил» пообещал следить за подключением новых водителей в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК заинтересовался историей пассажирки, которая стала жертвой таксиста-онаниста.