В Красноярске педагога отстранили от работы за отказ от прививки

В Красноярске педагога отстранили от работы за отказ от прививки
Директор сказала, что у них привито более 60% педагогов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В одной из красноярских школ отстранили учителя начальных классов за отказ от вакцинации. В 2020 году она уже болела ковидом и имеет достаточное количество антител. Однако в медучреждении ей отказали в медотводе. Вакцинироваться педагог опасается, потому что имеет хронические заболевания.

Письменного отказа от прививки у нее не было. Директор сказала, что у них привито более 60% педагогов. Женщина отметила, что не против вакцинации, но не в этой ситуации. Большинство учителей привились принудительно, сознательно на это пошли лишь двое, отмечает педагог. Об этом сообщает ТВК.

В защиту учительницы выступили родители учеников. Под обращением подписались 19 человек. В управлении образования факт подтвердили и отметили, что женщина не предоставила справку об антителах, поэтому в отстранении не видят никаких нарушений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области за последние сутки зафиксировали 233 случая заболевания коронавирусом.

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В Красноярске педагога отстранили от работы за отказ от прививки
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