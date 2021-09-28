Президент РАН заявил, что российские вакцины против коронавируса эффективнее зарубежных

Российские вакцины для профилактики ковида на данный момент более эффективны в борьбе с дельта-штаммом, чем зарубежные вакцины. Об этом заяви глава Российской академии наук Александр Сергеев.

Он отметил, что в мире наблюдается, что вакцины от ковида снижают свою эффективность в ситуации с делтьа-штаммом особенно в сравнении с «Спутником V» и «Ковиваком», которые оказались более эффективными. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее говорилось, что сила действия вакцины Pfizer снижается примерно через 3-4 месяца после введения второй дозы. Так она защищает от 29% заражений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одной из красноярских школ отстранили учителя начальных классов за отказ от вакцинации. В 2020 году она уже болела ковидом и имеет достаточное количество антител. Однако в медучреждении ей отказали в медотводе.