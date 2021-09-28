Вирусолог назвал россиянам главные симптомы «дельта»-штамма коронавируса

Вирусолог отмечает, что у некоторых обоняние не пропадает, а если пропадает то от шести до девяти месяцев. Фото: pixabay

Вирусолог отмечает, что у некоторых обоняние не пропадает, а если пропадает то от шести до девяти месяцев. Фото: pixabay

Ученый Сергей Нетесов назвал жителям России главные симптомы штамма «дельта» ковида, который сейчас очень сильно распространился на территории страны.

Врач отмечает, что характерными признаками этого штамма являются различные проявления расстройства ЖКТ, в том числе диарея и тошнота. Об этом сообщает «Радиоточка НСН».

Он обращает внимание, что потеря обоняния и вкуса, которые раньше считались явными симптомами ковида, в сейчас отошли на второй план, потому что это присуще и другим заболеваниям.

Вирусолог отмечает, что у некоторых обоняние не пропадает, а если пропадает то от шести до девяти месяцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские вакцины для профилактики ковида на данный момент более эффективны в борьбе с дельта-штаммом, чем зарубежные вакцины. Об этом заяви глава Российской академии наук Александр Сергеев.