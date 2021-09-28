Нижегородцу ввели две разные вакцины от коронавируса

Нижегородцу ввели две разные вакцины от коронавируса
В Нижнем Новгороде человека вакцинировали разными препаратами. Фото: pixabay

В медицинском учреждении, гле случился данный инцидент, началась внутренняя проверка.

Гражданин, проживающий в Нижнем Новгороде, сделал прививку от коронавируса, однако в уколах содержались разные вакцины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, первая доза была произведена лекарством «КовиВак», а вторая препаратом «Спутником V». Теперь в поликлинике идет проверка.

Руководитель регионального Министерства здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов рассказал в социальной сети Instagram, что узнал о случившемся, пока ехал в такси. К нему обратилась главврач данной больницы, которая рассказала, что якобы к ней в кабинет бесцеремонно ворвались представили СМИ, желая добиться «общественного благополучия».

Мелик-Гусейнов заявил, что «попросил максимально открыто и без лишних эмоций дать все нужные комментарии».

«Ошибка, конечно, есть. Но и обстоятельства бывают разные. Не все так однозначно. Мы обязательно спокойно разберемся», — объяснил чиновник.

Также он отметил, что с пациентом, которому по ошибке ввели две разные вакцины «должно быть все хорошо». Он находится под наблюдением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист объяснил, почему вакцинация против гриппа не поможет от COVID-19.

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