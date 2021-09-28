Стало известно, почему потомок Романовых будет венчаться в Петербурге

Будущая супруга Георгия Романова получила в подарок от будущего мужа фату с российским рисунком.

В Российском императорском доме рассказали, почему один из потомков династии Романовых решил венчаться в Северной столице.

Бракосочетание члена семьи императорского дома состоится в России впервые за последние 120 лет. Потомок дома Романовых по линии своей матери, князь Георгий Михайлович берет в жены уроженку Италии Ребекку Беттарини.

«Петербургский дневник» пишет, что сегодня императорский дом не столько про политику, сколько об истории и культурных ценностях.

Для того, чтобы не столкнуться с ненужными политическими коннотациями, было решено сыграть свадьбу в традиционном городе для императорской семьи.

Церемония пройдет в эту пятницу, 1 октября, в Исаакиевском соборе.

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