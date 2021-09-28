Более 6,5 тысяч петербуржцев покусали собаки с начала 2021 года

Горожанам пришлось обращаться за помощью в больницу.

В Санкт-Петербурге в период с января по август 2021 года из-за укусов животных в больницу обратились более 6,5 тысяч человек. 167 из них пострадали от диких животных. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Чаще всего в учреждения попадают после укусов собак – это примерно половина случаев. На данный момент ни одного случая заболевания бешенством не зарегистрировано. Напоминаем, что заболеть бешенством вполне реально – для этого достаточно, чтобы больное животное укусило или поцарапало вас. При этом видимых признаков заболевания может и не быть, так что при любых сомнениях стоит сделать прививку от бешенства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев предупреждают о риске заболевания бешенством. Несмотря на то, что за последние несколько десятилетий случаев заболевания выявлено не было, стоит быть начеку.