Петербуржцев предупреждают о риске заболевания бешенством

Несмотря на то, что за последние несколько десятилетий случаев заболевания выявлено не было, стоит быть начеку.

В Санкт-Петербурге готовятся к летне-осеннему периоду, которая наиболее высок риск заболевания бешенством. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора.

Известно, что в 2020 году зарегистрировано более 9 тысяч случаев укусов животными, а с начала 2021 года с укусами в травмпункты обратились почти 1,8 тысяч человек.

Эксперты отмечают, что в Санкт-Петербурге на протяжении нескольких десятилетий не было выявлено случаев заболевания бешенством, но нужно соблюдать меры предосторожности. В случае, если человека укусило дикое животное, стоит сделать прививку. Инъекции делаются в день обращения, на 3-й, 7-й, 14-й и 30-й и 90-й день от момента начала курса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Волгоградской области женщина умерла от бешенства после укуса домашней кошки.