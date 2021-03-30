В Волгоградской области женщина умерла от бешенства после укуса домашней кошки

Инкубационный период бешенства может составлять от нескольких дней до трех лет. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Инкубационный период бешенства может составлять от нескольких дней до трех лет. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Жительница Волгоградской области скончалась от бешенства в возрасте 60 лет после того, как её укусила домашняя кошка.

По информации регионального комитета здравоохранения, пенсионерка обратилась за медицинской помощью в середине марта, заподозрив у себя коронавирусную инфекцию. Врачи, однако, поняли, что женщина страдает от другого недуга, и направили её в областную инфекционную больницу.

К сожалению, 25 марта, несмотря на усилия медиков, пострадавшая скончалась. В ходе посмертного эпидемиологического расследования было установлено, что женщина держала дома собаку и кошку. Полтора месяца назад кошка укусила погибшую в правое предплечье, но к врачам пенсионерка обращаться не стала.

Позже, уже в больнице, пациентка рассказала, что собака умерла спустя непродолжительное время после инцидента, а кошку пришлось убить из-за её агрессивного поведения. Скорее всего, как считают в ведомстве, животные подцепили бешенство от дикой лисы, которую иногда наблюдали во дворе.

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