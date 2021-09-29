Продажи авто в Петербурге увеличились на 35%

Продажи новых автомобилей в Санкт-Петербурге выросли на 35% за 8 месяцев 2021 года. Фото: pixabay

Продажи новых автомобилей в Санкт-Петербурге выросли на 35% за 8 месяцев 2021 года. Фото: pixabay

За 2021 год в Северной столице было реализовано 100 820 легковых и легких коммерческих машин. Этот показатель на 35% больше, чем за такой же период в 2020 году.

По итогам 8 месяцев оказалось, что лидер продаж — автомобиль марки Hyundai. При этом, еще с января по май на первом месте по реализованным авто KIA, а по итогам шести и семи месяцев «золото» брала LADA.

Как сообщает пресс-служба аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб», не взирая на итоговый рост продаж, уже второй месяц подряд количество купленных машин уменьшается. За август было распродано 10 802 машины. Это на 11% меньше, чем показатели за август прошлого года.

Выросли продажи в августе лишь у Toyota, на 16%, Chery, на 198%, и у Ford LCV, на 31%.

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