Из Петербурга впервые за 6 лет вылетел самолет в Шарм-эль-Шейх

Во вторник, 28 сентября, из Северной столицы впервые за последние шесть лет вылетел самолет до египетского города Шарм-эль-Шейх.

Воздушное судно выполняло рейс Петербург-Шарм-эль-Шейх из аэропорта Пулково.

По информации онлайн-табло воздушной гавани, самолет вылетел позже, чем было запланировано. Рейс перенесли с 03:30 на 07:09.

Стоит напомнить, что авиасообщение между двумя городами было приостановлено после трагедии. Российский авиалайнер A321 «Когалымавиа» потерпел крушение в 2015 году.

Сразу после этого полеты были полностью прекращены. Затем их возобновили, однако лишь с Каиром. Оттуда можно было добраться до курортов только с пересадками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» (первый компонент вакцины «Спутник V») получила одобрение для применения в Египте.