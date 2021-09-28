На Урале из воинской части пропал солдат с оружием

На Урале из воинской части пропал солдат с оружием
Автомат нашли, а вот солдата - нет. Фото: pixabay.com

На данный момент оружие нашли, а вот самого срочника – нет.

В Свердловской области разыскивают солдата-срочника, который пропал из воинской части вместе с автоматом Калашникова. На данный момент оружие нашли, а вот 20-летнего парня все еще нет. Об этом сегодня, 28 сентября, пишет E1.RU, ссылаясь на источники в силовых структурах.

Источник уверяет, что солдат не представляет никакой опасности. Вполне возможно, что он заблудился, отклонившись от маршрута патрулирования. Его разыскивают в том числе полицейские.

Напоминаем, что подобный инцидент произошел там же с другим солдатом. Он, прихватив автомат АКС-74У и штык-нож, пропал из воинской части.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кемеровской области пропала школьница: ее нашли в болоте. Обнаружить девочку удалось совместной группе сотрудников органов внутренних дел и волонтеров.

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