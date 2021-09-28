Российский диетолог раскрыла вред зеленого чая

Диетолог напомнила, что этот напиток лучше пить после еды. Фото: pixabay.com

Диетолог напомнила, что этот напиток лучше пить после еды. Фото: pixabay.com

Зеленый чай может быть вредным. Об этом рассказала диетолог Светлана Фус.

Женщина обратила внимание на то, что зеленый чай богат антиоксидантами, витаминами группы В. Он хорошо очищает организм. Однако он плохо отразиться на здоровье. Об этом доктор рассказала на своей страничке в Instagram.

Она рекомендует пить много зеленого чая беременным, а также слишком крепко заваривать чай, потому что он содержит кофеин и препятствует усвоению фолиевой кислоты. Также из-за этого врач не советует пить его при глаукоме и гипертонии.

Диетолог напомнила, что этот напиток лучше пить после еды. Она добавила, что в холодном зеленом чае много вредных веществ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала пандемии численность случаев заражения COVID-19 среди беременных жительниц Петербурга уже превысила 2,7 тыс. Вакцинацию прошли почти 20 горожанок «в положении».