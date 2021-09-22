Почти три тысячи беременных петербурженок переболели COVID

С начала пандемии численность случаев заражения COVID-19 среди беременных жительниц Петербурга уже превысила 2,7 тыс. Вакцинацию прошли почти 20 горожанок «в положении».

Так, с прошлой недели от коронавируса привились 19 будущих мам. Для иммунизации беременных стал применяться препарат «ГамКовидВак» (Cпутник V).

Женщины «в положении» переносят болезнь особенно тяжело. По словам специалиста по акушерству и гинекологии СЗФО Антона Михайлова, в связи с этим вопросы профилактики стоят особенно остро, специалисты настоятельно рекомендуют планирующим беременность женщинам пройти вакцинацию.

С начала пандемии в Северной столице ковид подхватили 2 767 беременных. У каждой третьей болезнь протекала в среднетяжелой или тяжелой форме.

По состоянию на вторник, 21 сентября, 78 таких пациенток находятся в стационарах, 90 наблюдаются амбулаторно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2021 году от ковида умерли 15 беременных петербурженок.