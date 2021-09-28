Пропавшего в лесу Урале солдата-срочника нашли мертвым

Солдата-срочника, пропавшего в Свердловской области в лесу рядом с воинской частью, обнаружили без признаков жизни. Смерть наступила из-за удара током.

Военнослужащий заблудился в лесном массиве и, по всей видимости, хотел оглядеть местность с высоты, забравшись на опору ЛЭПа. Его ударило током, из-за чего он умер на месте.

Также в пресс-службе Центрального военного округа» сообщили, что было найдено личное оружие погибшего. На месте происшествия работает комиссия, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава СК РФ по Пермскому краю найден мертвым после стрельбы в вузе. Непонятно, что именно стало причиной смерти. Говорится лишь, что бездыханное тело полковника нашли в его коттедже.