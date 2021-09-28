Петербургского хакера депортировали в Россию из США

Петербургского хакера депортировали в Россию из США
Хакера депортировали в Россию. Фото: pixabay

Власти Соединенных Штатов депортировали в Россию петербуржца Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях.

Об этом сообщает пресс-служба российского ГУ МВД. Как полагает следствие, мужчина с 2008 по 2015 год занимался изготовлением и продажей поддельных банковских карт, а также торговал данными клиентов банков. В 2017 году ему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск.

Петербуржца поймали в Израиле. В 2019 году его экстрадировали в США, где его также обвиняли в киберпреступлениях. В прошлом году Буркова признали виновным и приговорили к девяти годам лишения свободы. Теперь американские власти депортировали его на родину.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на компанию «Яндекс» совершена крупнейшая в истории рунета кибератака.

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