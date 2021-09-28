Сотрудников ВОЗ уличили в сексуальном насилии в ДР Конго

Это происходило во время двухлетней миссии ВОЗ, связанной с борьбой с лихорадкой Эбола. Фото: pixabay

Это происходило во время двухлетней миссии ВОЗ, связанной с борьбой с лихорадкой Эбола. Фото: pixabay

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) могут быть причастны к сексуальному насилию над женщинами, совершенным в ДР Конго во время миссии по борьбе с Эболой.

Согласно официальному отчету специальной комиссии ВОЗ, к предполагаемым актам сексуального насилия могут быть причастны 83 сотрудника. Это происходило во время двухлетней миссии ВОЗ, связанной с борьбой с лихорадкой Эбола. Обвинения уже предъявили 21 человеку.

Среди обвиняемых работников ВОЗ есть иностранцы и граждане ДР Конго, многие были наняты на временной основе. Также в изнасилованиях заподозрили врача ВОЗ и двух других должностных лиц. Предполагается, что они пообещали приобрести землю женщине, забеременевшей в результате насилия.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил сожаления относительно преступлений, совершенных сотрудниками. Он заявил, что всем виновным запретят работать в ВОЗ в будущем, некоторых уже уволили, а кого-то отправили в принудительный отпуск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рэпера R.Kelly признали виновным в торговле людьми и педофилии.