Рэпера R.Kelly признали виновным в торговле людьми и педофилии

Рэпера R.Kelly признали виновным в торговле людьми и педофилии
Защита рэпера намерена обжаловать решение. Фото: скриншот Instagram

В США суд присяжных вынес обвинительный приговор рэперу и продюсеру Роберту Сильвестру Келли, известному под псевдонимом R.Kelly.

Как сообщает прокуратура Восточного округа Нью-Йорка, присяжные признали вину R.Kelly по делу о вымогательстве, торговле людьми в сексуальных целях, а также сексуальном насилии над несовершеннолетним.

Защита рэпера намерена обжаловать решение. По оценкам американских СМИ, певцу может грозить пожизненный срок. Окончательный приговор огласят 4 мая следующего года.

Исполнителя арестовали летом 2019 года. Ему были предъявлены более 10 обвинений, в том числе о растлении несовершеннолетних девушек, изготовлении детской порнографии, сексуальных домогательствах и препятствовании проведению расследования.

Как сообщает телекомпания CNBC, в качестве одной из жертв указана бывшая жена рэпера, с которой он вступил в брак, когда ей было 15 лет.

R.Kelly, выступавший в стиле R&B, снискал мировую славу в 90-х благодаря таким песням, как Bump N’ Grind, Gotham City, I Believe I Can Fly.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США арестовали зампреда правления «Новатэка» за неуплату налогов.

R.Kelly педофилия США торговля людьми


 

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