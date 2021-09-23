В США арестовали зампреда правления «Новатэка» за неуплату налогов

В США арестовали зампреда правления &#171;Новатэка&#187; за неуплату налогов
Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из обвинений. Фото: pixabay

В штате Флорида, США арестовали заместителя председателя правления «Новатэка» Марка Энтони Джитвэя. Его обвиняют в неуплате налогов.

Как сообщается на сайте американского Минюста, зампред «Новатэка» задолжал государству $93 миллиона. В период с 2005 по 2016 год Джитвэй не предоставлял информацию об офшорных активах, скрывал сведения о доходах, уклонялся от уплаты налогов, а также вовремя не подавал налоговые декларации. Скрыть владение офшорными активами предприниматель пытался через свою супругу, гражданку России, сделав ее бенефициаром счетов.

Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из обвинений.

У Джитвэя с 2019 года имеется российское гражданство, он работал в РФ с 1995 года. Карьеру в «Новатэке» начал в 2003 году. Должность зампреда правления он занимает с 2010 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Тиньков урегулировал налоговые споры с Минюстом США.

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