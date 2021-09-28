В Тюмени женщину приговорили к пяти годам за попытку продажи 13-летней дочери

В Тюмени женщину приговорили к пяти годам за попытку продажи 13-летней дочери
Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы. Фото: unsplash

В Москве суд отправил на пять лет в колонию жительницу Тюмени Татьяну Карпикову, которая пыталась продать дочь-подростка в сексуальное рабство.

Об этом сообщили в пресс-службе Тимирязевского суда, передает РИА Новости. Следствие выяснило, что осенью 2020 года Карпикова разместила в интернете объявление о продаже 13-летней дочери за 1 миллион рублей. После этого она вместе с ребенком приехала в Москву для передачи девочки потенциальным покупателям.

Однако сделка была подставной, правоохранительные органы задержали женщину с поличным. Она получила деньги от «покупателя» и передала ему ребенка.

Женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Она пояснила, что решила продать дочь из-за финансовых проблем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудников ВОЗ уличили в сексуальном насилии в ДР Конго.

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