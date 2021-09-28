Российскую шаманку заподозрили в организации 11 пожаров в Калифорнии

Русскоговорящую жительницу США Александру Суверневу, называющую себя шаманкой, заподозрили в поджогах, спровоцировавших крупные пожары в Калифорнии.

Как сообщает New York Post, задержанной шаманке предъявили обвинение в организации 11 пожаров в американском штате, однако признавать свою вину она отказывается. В результате последнего пожара, случившихся по вине россиянки, огонь уничтожил 40 домов, в опасности остаются еще 2 тысячи домов.

Сувернева объяснила правоохранителям, что она была в походе и захотела пить. Она заметила лужу, которая ей показалась мочой медведя, и попыталась сварить ее при помощи костра. В итоге огонь охватил большую территорию, она вызвала пожарных.

В карманах и сумке шаманки нашли баллончики со сжатым углекислым газом, зажигалку и «пакет с зеленым травянистым содержимым». Выяснилось, что у нее уже были проблемы с законом, она устраивала поджоги в США и других странах. Предполагается, что у нее может быть наркотическая зависимость или психическое расстройство.

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