Врач оценил влияние прививки на постковидный синдром

По словам врача, сейчас есть данные, указывающие на связь вакцинации коронавируса и длительность постковидного синдрома. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

По словам врача, сейчас есть данные, указывающие на связь вакцинации коронавируса и длительность постковидного синдрома. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

С посковидным синдромом сталкиваются многие россияне, даже те, кто перенес болезнь достаточно легко. Об этом рассказал врач Алексей Водовозов.

По его словам, у многих переболевших от 12 недель и дольше сохраняются определенные симптомы. У каждого постковидный синдром проявляется по-разному: у одних снова дают о себе знать хронические заболевания, у других — выявляются новые патологии.

Специалист рассказал в интервью радио Sputnik, что существуют данные о связи между продолжительностью такого синдрома после выздоровления и вакцинацией. Если переболевший делает прививку от COVID-19, его состояние быстрее приходит в норму.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав одобрил начало клинических испытаний новой вакцины от COVID.