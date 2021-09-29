В эквадорской тюрьме во время беспорядков погибли 24 человека

В эквадорской тюрьме во время беспорядков погибли 24 человека
Произошла стрельба. Фото: pixabay.com

В Эквадоре перестрелка между участниками преступных группировок произошла в тюрьме провинции Гуаяс. Стрельба унесла жизни 24 человека, сообщает Национальная служба всестороннего внимания к заключенным (SNAI) в Twitter.

В тюрьму сразу после первых выстрелов прибыли тактические и оперативные подразделения. Им потребовалось три часа, чтобы навести порядок. В результате происшествия погибли 24 человека, еще 48 получили ранения.

По данным La Jornada, в июле президент Эквадора Гильермо Лассо ввел в тюремной системе страны режим чрезвычайного положения. В пенитенциарных учреждениях в нескольких инцидентах погибли около100 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время перестрелки в Калифорнии полицейские ранили преступника в супермаркете. Стражи порядка обезвредили злоумышленника, который стал стрелять по ним, после чего был ранен ответным огнем.

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