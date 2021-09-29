В мире коронавирусом заразились более 232,7 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена более чем 417 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро среды, 29 сентября, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 232 723 959, скончались от вируса 4 764 232 человека.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 43 225 044 человек заразились, 692 547 умерли. На втором месте находится Индия: 33 697 581 инфицированный, 447 373 скончались. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 21 381 790 зараженных, умерли 595 446 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что существуют данные о связи между продолжительностью такого синдрома после выздоровления и вакцинацией. Если переболевший делает прививку от COVID-19, его состояние быстрее приходит в норму.