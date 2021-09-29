Ученые объяснили невосприимчивость ряда людей к COVID

Особенности генетики некоторых людей помогают им быть невосприимчивыми к COVID-19. К такому выводу пришли ученые.

Специалисты британского Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго предположили, что внутриклеточная противовирусная защита может не только давать естественный иммунитет к коронавирусной инфекции, но и подавлять репликацию вирусов.

Согласно данным в журнале Science, люди с такой генетикой даже заразившись SARS-CoV-2 не будут тяжело болеть.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 232 723 959, скончались от вируса 4 764 232 человека.