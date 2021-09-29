Участник восхождения на Эльбрус рассказал об умирающей на руках жене

Участник восхождения на Эльбрус рассказал об умирающей на руках жене
Работу спасателей на Эльбрусе осложняли сильные порывы ветра, метель и низкая температура воздуха. Фото: скриншот видео Instagram

Участник трагичного восхождения на Эльбрус Артем Нестеров рассказал, как на его руках умерла жена.

«Я три часа держал на руках умирающую жену. Знал, что не смогут спасти. Она кричала от боли, а я говорил, что люблю ее. Жалею, что не говорил этого чаще», — приводит слова альпиниста StarHit.

Он рассказал, что женщина умерла от обморожения, так и не дождавшись помощи спасателей.

«Жена моя просто двигала руками, пытался ее согреть, растирал ноги. Мы все были новичками. С супругой полгода готовились — бегали, отказались от алкоголя», — отметил он.

Напомним, 23 сентября, сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии спасали группу из 19 альпинистов, попавших в сильную бурю во время восхождения на Эльбрус — ветер достигал 70 м/с.

Спасатели работали в сложнейших условиях при ураганном ветре, порывы которого достигали 40-70 метров в секунду, при этом шел сильный снег. Температура воздуха достигла -20 градусов. Видимость была не более 1 метра. Спасти удалось 14 человек. К сожалению, пять альпинистов погибли. Среди погибших есть жительница Петербурга.

В спасательной операции участвовали 69 сотрудников МЧС и 16 спецмашин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что альпинисты, спасенные на Эльбрусе, получили сильные обморожения и переломы, сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Почти у всех выживших альпинистов сильное обморожение. Некоторые из них сломали конечности.

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