Спасенные с Эльбруса альпинисты получили сильное обморожение

Спасенные с Эльбруса альпинисты получили сильное обморожение
Группа альпинистов застряла на высоте 5 400 м. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Альпинисты, спасенные на Эльбрусе, получили сильные обморожения и переломы, сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Почти у всех выживших альпинистов сильное обморожение. Некоторые из них сломали конечности. Спасенных передадут «Медицине катастроф», которая встречает их на высоте 4000 метров. К подножию Эльбруса, на поляну Азау направили еще 12 машин скорой медицинской помощи. Пострадавшим будет оказана помощь, передает ТАСС.

Напомним, группа альпинистов из 19 человек застряла на высоте 5 400 м. Они обратились в МЧС с просьбой о помощи после ухудшения погоды на Эльбрусе: ветер усилился до 40 м/с, температура упала до -20 градусов, а видимость не превышает метра.

Трое найдены погибшими, остальные спасены. Альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следственный комитет проводит проверку после гибели альпинистов на Эльбрусе.

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