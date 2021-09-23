Следственный комитет проводит проверку после гибели альпинистов на Эльбрусе

Следственный комитет проводит проверку после гибели альпинистов на Эльбрусе
Группа альпинистов застряла на высоте 5 400 м. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Следственные органы начали доследственную проверку по факту гибели трех альпинистов при восхождении на Эльбрус.

Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Кабардино-Балкарской республике, передает ТАСС.

Напомним, группа альпинистов из 19 человек застряла на высоте 5 400 м. Они обратились в МЧС с просьбой о помощи после ухудшения погоды на Эльбрусе: ветер усилился до 40 м/с, температура упала до -20 градусов, а видимость не превышает метра.

Трое найдены погибшими, 14 спасены, еще двоих обнаружили живыми. По предварительной информации, у одного человека травма ноги. Альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что среди альпинистов, застрявших на Эльбрусе, могли быть петербуржцы. По предварительной информации, в состав группы альпинистов на Эльбрусе входили пятеро петербуржцев: три мужчины и две женщины, все старше 30 лет.

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