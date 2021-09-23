Среди альпинистов, застрявших на Эльбрусе, могли быть петербуржцы

Среди альпинистов, застрявших на Эльбрусе, могли быть петербуржцы
Группа альпинистов застряла на высоте 5 400 м. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

В группу альпинистов, которые запросили помощь спасателей на Эльбрусе, могли входить туристы из Петербурга.

Об этом сообщается в телеграм-канале «78 Новости». По предварительной информации, в составе группы альпинистов на Эльбрусе входили пятеро петербуржцев: три мужчины и две женщины, все старше 30 лет. По данным из других источников, туристов из Северной столицы было шестеро.

Напомним, группа альпинистов из 19 человек застряла на высоте 5 400 м. Они обратились в МЧС с просьбой о помощи после ухудшения погоды на Эльбрусе: ветер усилился до 40 м/с, температура упала до -20 градусов, а видимость не превышает метра.

Трое найдены погибшими, восемь живы, судьба еще восьми альпинистов остается неизвестной. К месту направлены более 20 спасателей и семь единиц техники. К утру группировку спасателей увеличат до 30 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Эльбрусе погибло три человека из группы альпинистов, запросившей помощь.

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