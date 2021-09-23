На Эльбрусе погибло три человека из группы альпинистов, запросившей помощь

Группа альпинистов застряла на высоте 5 400 м. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Группа альпинистов застряла на высоте 5 400 м. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Умерли три человека из группы альпинистов, которая запросила помощь спасателей на Эльбрусе из-за ухудшения погоды.

Как сообщает ТАСС, на данный момент спасатели нашли четырех человек, трое из них уже были мертвы. Всего в группу альпинистов входят 19 человек, включая двух гидов. Один человек травмировал ногу.

Группа альпинистов застряла на высоте 5 400 м. Они обратились в МЧС с просьбой о помощи после ухудшения погоды на Эльбрусе: ветер усилился до 40 м/с, температура упала до -20 градусов, а видимость не превышает метра.

К месту направлены более 20 спасателей и семь единиц техники. К утру группировку спасателей увеличат до 30 человек. Также планируется привлечь аэромобильную группировку спасателей Северо-Кавказского поисково спасательного отряда.

В группу альпинистов входят туристы старше 30 лет, приехавших на Эльбрус из 11 регионов России. Предварительно, в составе группы шесть человек из Петербурга.

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