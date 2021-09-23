Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ка-27 жестко приземлился в Камчатском крае, пилоты не выходят на связь.

Вертолет совершил жесткую посадку рядом с горой Острой. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах, на борту вертолета находились четыре человека, их судьба остается неизвестной. Экипаж перестал выходить на связь, хотя должен был выйти в эфир в 5:30 по местному времени. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Спасатели приступят к активным поискам вертолета утром. По предварительной информации, вертолет находится в собственности ФСБ России, передает ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что все находившиеся на борту разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли. Предварительно, в самолете находилось шесть членов летного состава. Самолет совершал технический полет.