Какие пять вредных утренних привычек мешают провести день по полной

Правильный темп дня начинается с утра. Но есть несколько привычек, для многих уже ставших привычными ритуалами, которые тем не менее абсолютно лишние.

Начнем с самого распространенного.

Игнорирование завтрака

Вскочили с постели и бегом в ванную, потом на работу. Максимум, что вписывается в утреннюю суету, – чашка чая или кофе. Об этом чуть ниже, а пока – про завтрак и его отсутствие.

Ученые доказали, что утренний прием пищи ускоряет обмен веществ, и потому забывать о нем ни в коем случае нельзя. Кроме того, организм, недополучивший энергии, ее будет требовать, и есть риск, что в обед вы съедите больше.

Смартфон с утра пораньше

Один глаз еще спит, а второй уже листает соцсети. Знакомо? Так сейчас поступает большинство людей.

Не самое лучшее начало дня – уверяют психологи. Не успев толком проснуться, мы сами себя погружаем в мир негативной информации, бесполезных сведений и даже сталкиваемся с агрессией, например, в соцсетях. С таким заходом в новый день сложнее будет выстроить его позитивно и конструктивно.

Постарайтесь не лезть в телефон, хотя бы до того момента, как вы умоетесь и сядете завтракать.

Горячий душ

Как бы ни была привлекательна мысль о горячем душе с утра, но нет. Контрастный, прохладный, но не горячий, если вы, конечно, не собираетесь обратно под одеяло.

Теплая или холодная вода бодрит и тонизирует, горячая распаривает и расслабляет.

Начинать утро с кофе

Для многих утро начинается действительно с кофе. Они уверяют, что без него не могут проснуться, переключиться на рабочий день.

Однако это не более чем поведенческая привычка, уверяют врачи-диетологи. Утром кофеин нашему организму не нужен, собственной энергии отдохнувшему телу достаточно для бодрого старта.

С ними солидарны и нейрофизиологи. По их мнению, при более или менее стабильном режиме дня с утра у нас в крови увеличивается уровень кортизола – гормона, который, в том числе, дарит бодрость и заставляет активизироваться. И кофеин здесь лишний. Тем более что он подавляет выработку кортизола. А такое постоянное вмешательство в естественный цикл работы организма не очень-то и желательно.

Негативные мысли

И напоследок не совсем утренняя привычка. Но она напрямую связана с тем, в каком настроении мы проснемся. Если вы научились оставлять негатив за пределами спальни, ваши пробуждения будут приятными, легкими и радостными.