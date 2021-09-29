В России зафиксировали новый максимум по смертям от COVID

В России побит рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19 за сутки с начала пандемии — скончались 857 человек.

Об этом стало известно сегодня, 29 сентября. Число жертв коронавируса в России теперь составляет 206 388 человек. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Москве, Петербурге и Свердловской области.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, также за сутки коронавирус подхватили 22 430 человек. За все время пандемии болезнь зафиксировали у 7 487 138 граждан.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что особенности генетики некоторых людей помогают им быть невосприимчивыми к COVID-19.