Футбольный матч изменит движение пяти автобусов в Петербурге

Футбольный матч изменит движение пяти автобусов в Петербурге
Автобусы изменят свои маршруты из-за ограничений по Яхтенной улице и Рюхиной улице. Фото: Baltphoto

Футбольный матч, который пройдет в Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 29 сентября, ограничит движения и изменит маршруты общественного транспорта.

Об этом сообщает комитет по транспорту.

Так, с 16:45 до 22:45 из-за игры будут двигаться иначе автобусные маршруты №№ 134А, 134Б, К-131, К-232, К-690.

Автобус № 134А, с 16:45 до 22:45, будет ехать от конечной остановки «Лахтинский разлив» по трассе до Яхтенной улице, затем по Яхтенной улице, до улицы Савушкина, а потом по действующей трассе до конечной остановки «Афонская улица».

Кроме этого, автобус № 134Б, с 16:45 до 22:45, поедет от конечной остановки «Афонская улица» по трассе до улицы Савушкина, затем по улице Савушкина, Школьной улице и до конечной остановки «Лахтинский разлив».

Еще маршрутка № К-131, с 13:30 до 19:30, будет двигаться от конечной остановки «Станция Ручьи» по действующей трассе до Петроградской улицы, потом по Депутатской улице, Эсперовой улице, Солнечной улице, Константиновскому проезду, Петроградской улице и в обратном направлении до конечной остановки «Станция Ручьи».

Также изменит свое направление автобус № К-232, с 16:45 до 22:45, он направится по улице Савушкина, однако заезжать на Приморский проспект не будет.

Маршрутка № К-690, с 16:45 до 22:45, отправится по улице Савушкина, Туристской улице и до Школьной улицы.

При этом, на станции «Зенит» будут работать оба вестибюля на вход с 5:41 до 0:38. На выход станция закроется в 01:05.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что съемки фильма ограничат движение в Адмиралтейском районе в октябре.

зенит новости СПб ограничения движения футбольный матч


 

Новости партнеров
Грудного ребенка бросили одного на Замшиной
Грудного ребенка бросили одного на Замшиной
Доктор Мясников: люди со второй группой крови заражаются коронавирусом быстрее других
Доктор Мясников: люди со второй группой крови заражаются коронавирусом быстрее других
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
На Невском
На Невском "БМВ" протаранила пешеходов, одна из них с раздробленным бедром госпитализирована
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Футбольный матч изменит движение пяти автобусов в Петербурге
Петербургу хватит заправок для обслуживания экологичных автобусов
У школы на Дальневосточном задержан мужчина, просивший детей «уйти с ...
В Ленобласти 18-летний юноша в условиях неочевидности мог нанести 45 ножевых
ВОЗ зафиксировала снижение числа выявляемых случаев коронавируса в мире
Маленькие дети пострадали в массовом ДТП на КАД
Роскомнадзор грозится заблокировать YouTube за удаление двух каналов RT
Автомобилист пробил дорожное ограждение на Космонавтов и продолжил движение