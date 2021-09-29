Футбольный матч изменит движение пяти автобусов в Петербурге

Автобусы изменят свои маршруты из-за ограничений по Яхтенной улице и Рюхиной улице. Фото: Baltphoto

Автобусы изменят свои маршруты из-за ограничений по Яхтенной улице и Рюхиной улице. Фото: Baltphoto

Футбольный матч, который пройдет в Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 29 сентября, ограничит движения и изменит маршруты общественного транспорта.

Об этом сообщает комитет по транспорту.

Так, с 16:45 до 22:45 из-за игры будут двигаться иначе автобусные маршруты №№ 134А, 134Б, К-131, К-232, К-690.

Автобус № 134А, с 16:45 до 22:45, будет ехать от конечной остановки «Лахтинский разлив» по трассе до Яхтенной улице, затем по Яхтенной улице, до улицы Савушкина, а потом по действующей трассе до конечной остановки «Афонская улица».

Кроме этого, автобус № 134Б, с 16:45 до 22:45, поедет от конечной остановки «Афонская улица» по трассе до улицы Савушкина, затем по улице Савушкина, Школьной улице и до конечной остановки «Лахтинский разлив».

Еще маршрутка № К-131, с 13:30 до 19:30, будет двигаться от конечной остановки «Станция Ручьи» по действующей трассе до Петроградской улицы, потом по Депутатской улице, Эсперовой улице, Солнечной улице, Константиновскому проезду, Петроградской улице и в обратном направлении до конечной остановки «Станция Ручьи».

Также изменит свое направление автобус № К-232, с 16:45 до 22:45, он направится по улице Савушкина, однако заезжать на Приморский проспект не будет.

Маршрутка № К-690, с 16:45 до 22:45, отправится по улице Савушкина, Туристской улице и до Школьной улицы.

При этом, на станции «Зенит» будут работать оба вестибюля на вход с 5:41 до 0:38. На выход станция закроется в 01:05.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что съемки фильма ограничат движение в Адмиралтейском районе в октябре.