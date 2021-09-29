Сроки закрытия движения по Биржевому мосту сдвинули

В Петербурге дату, когда должен закрыться для движения Биржевой мост, передвинули на неделю.

Подрядчик скоро начнет готовиться к ремонту во внутренних помещениях моста. Теперь же Биржевой мост закроют после 8 октября. Об этом сообщает СПб ГБУ «Мостотрест».

В настоящее время уже идут подготовительные работы. Грядущий капитальный ремонт станет первым за 60 лет использования сооружения.

Эксперты работают над схемой организации движения, корректируют работу светофоров, чтобы увеличить пропускную способность прилегающих перекрёстков и снизить неудобства для водителей.

Подрядчик ведет подготовительные работы и для ремонта внутренних помещений: в пульте управления разводкой моста, на разводном крыле и машинном отделении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что съемки фильма ограничат движение в Адмиралтейском районе в октябре.