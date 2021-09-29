В Петербурге боеприпас времен ВОВ мог разорваться в руках мужчины

В Петербурге росгвардейцы обследовали несколько неразорвавшихся боеприпасов времен войны.

Некоторое время назад в дежурную часть Главного управления Росгвардии поступило несколько сообщений. В разных районах Петербурга были найдены ржавые предметы, напоминающие боеприпасы.

Так, в Колпино были изучены две миномётные мины времён Великой Отечественной войны. Их обнаружили прохожие в воде Комсомольского канала.

Кроме этого, на Авиационной улице в посёлке Горелово Красносельского района росгвардейцы осмотрели еще один крупный артиллерийский снаряд времён войны. Заявитель нашел его в ходе стройки на своём участке.

Затем, также во время строительных работ, у одного из домов на Заречной улице в городе Сестрорецке Курортного района была обнаружена 82-миллиметровая минометная мина.

Все боеприпасы были вывезены и уничтожены.

«Специалисты-взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии выехали в пос. Перово Выборгского района Ленинградской области для осмотра места происшествия на предмет обнаружения других взрывоопасных предметов», — об этом заявили в пресс-службе ГУ Росгвардии.

По предварительной информации пострадал 40-летний мужчина — черный копатель. В его руках взорвался снаряд времён Великой Отечественной войны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области нашли 170 особо опасных боеприпасов времен ВОВ.